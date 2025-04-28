Новым главой "Нафтогаза" избрали Сергея Корецкого

Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал Сергея Корецкого новым председателем правления компании. Он возглавляет компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Об этом сообщили источники в "Нафтогазе". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду" и Общественное.

Смотрите также Суд Франции разрешил взыскать с России 5 миллиардов долларов в пользу Нафтогаза

Кто станет новым главой "Нафтогаза"

По информации источников, в финальном этапе конкурса за пост главы боролись Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, который ранее возглавлял "Укргаздобычу".

Сергей Корецкий руководит компаниями "Укрнафта" и "Укртатнафта" с ноября 2022 года. До этого, начиная с 2013 года, он занимал должность генерального директора сети WOG, а с 2018 года занимался развитием собственного бизнеса.

После завершения технических процедур Корецкий может официально возглавить компанию уже 1 мая, сообщают в Общественном.

Напомним, в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Алексея Чернышева на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В декабре 2024 года Чернышов занял новую должность – вице-премьер-министра Украины и министра национального единства. С тех пор обязанности главы "Нафтогаза" временно исполнял Роман Чумак.