Решение по 90 миллиардам евро для Украины могли изменить: какой сейчас статус кредита

Болгарское издание заявило о якобы принятии положительного решения по кредиту ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Впрочем пока помощь Киеву остается заблокированной.

Такую информацию распространило издание BNR News.

Смотрите также Украина получила все условия для вступления в ЕС: переданы последние 3 кластера

Разблокировали ли в ЕС финансовую помощь Киеву?

Болгарское издание, ссылаясь на Болгарское национальное радио, сообщило, что союз якобы уже согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро и не планирует его пересматривать.

Кредит для Украины согласован и не будет пересмотрен,

– якобы заявил источник национального радио.

Также в сообщении говорилось о том, что решение примут в ближайшее время, а председатель Европейского совета Антониу Кошта якобы призвал премьера Венгрии Виктора Орбана, который, собственно, блокирует помощь Украине, придерживаться ранее принятых договоренностей.

Впрочем впоследствии, телеграмм-канал "Шрайк Ньюс" опроверг эту информацию, мол, заявление было неправильно интерпретировано. На сайте Болгарского радио говорилось о том, что источник лишь ожидает решения по кредиту. Фраза о том, что кредит уже "согласован и не будет пересматриваться", на самом деле касалась решений декабрьского саммита ЕС, а не новых договоренностей. Именно эти предыдущие решения пока и блокирует Венгрия.

Интересно, что впоследствии на этом же сайте была опубликована новость о том, что Орбан и в дальнейшем будет блокировать Кредит Украине.

Фактически, никаких изменений относительно статуса кредита для Украины не произошло.

Что известно о кредите для Украины в 90 миллиардов евро?