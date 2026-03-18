Решение по 90 миллиардам евро для Украины могли изменить: какой сейчас статус кредита
- Болгарское издание сообщило, что ЕС согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, но эта информация была опровергнута.
- Венгрия продолжает блокировать решение по кредиту, и никаких изменений в статусе не произошло.
Болгарское издание заявило о якобы принятии положительного решения по кредиту ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Впрочем пока помощь Киеву остается заблокированной.
Такую информацию распространило издание BNR News.
Разблокировали ли в ЕС финансовую помощь Киеву?
Болгарское издание, ссылаясь на Болгарское национальное радио, сообщило, что союз якобы уже согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро и не планирует его пересматривать.
Кредит для Украины согласован и не будет пересмотрен,
– якобы заявил источник национального радио.
Также в сообщении говорилось о том, что решение примут в ближайшее время, а председатель Европейского совета Антониу Кошта якобы призвал премьера Венгрии Виктора Орбана, который, собственно, блокирует помощь Украине, придерживаться ранее принятых договоренностей.
Впрочем впоследствии, телеграмм-канал "Шрайк Ньюс" опроверг эту информацию, мол, заявление было неправильно интерпретировано. На сайте Болгарского радио говорилось о том, что источник лишь ожидает решения по кредиту. Фраза о том, что кредит уже "согласован и не будет пересматриваться", на самом деле касалась решений декабрьского саммита ЕС, а не новых договоренностей. Именно эти предыдущие решения пока и блокирует Венгрия.
Интересно, что впоследствии на этом же сайте была опубликована новость о том, что Орбан и в дальнейшем будет блокировать Кредит Украине.
Фактически, никаких изменений относительно статуса кредита для Украины не произошло.
Что известно о кредите для Украины в 90 миллиардов евро?
В Европейском Союзе заявили, что готовы предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, однако Венгрия наложила право вето и не собирается отступать.
В то же время президент Европарламента Роберта Мецола заявила о согласовании кредита для Украины на 90 миллиардов евро с выплатами в 2026 – 2027 годах. Средства должны быть направлены на поддержку госсектора, обороны и европейской интеграции.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Киев, что лидеры стран выполнят свои обязательства перед Украиной и точно согласуют этот кредит. По ее словам, предоставление финансовой поддержки Украине – это "первоочередной и абсолютно понятный вопрос" для ЕС. Кроме того, она выразила свое недовольство тем, что помощь не была утверждена "даже после того, как все 27 лидеров согласились на это", намекая на блокирование решения одной страной – Венгрией.