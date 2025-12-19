"Удивляет, что дают деньги": новый премьер Чехии объяснил, почему против кредита Украине

Европейский Союз на заседании в Брюсселе согласовал Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Однако Чехия не будет участвовать в нем и не будет нести ответственности за предоставление средств.

Почему Чехия не будет помогать Украине?

Об этом сообщил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после заседания Европейского совета, передает 24 Канал со ссылкой на Radio Prague International.

Смотрите также Все зависит от России: стало известно, когда Украине придется вернуть кредит от ЕС

Бабиш отметил, что на саммите некоторые страны настаивали на "репарационном кредите" Украине на основе замороженных российских активов, против чего активно выступает Бельгия.

Однако новый чешский премьер убежден, что эти средства России можно использовать только после завершения войны в Украине.

Меня удивляет, что уже сегодня выделяем деньги на два года вперед, когда было объявлено о приближении мирного соглашения. Мне это трудно совместить,

– отметил Бабиш.

Политик добавил, что при обсуждении большинство европейских лидеров якобы вообще не поняли текст представленного "репарационного кредита".

Важно! Обсуждение вариантов дальнейшего финансирования Украины продолжалось более пятнадцати часов. В итоге лидеры ЕС решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Гарантировать заем блок будет за счет резервов в своем бюджете.

Какие страны не будут участвовать в кредите?

Впрочем, кредит в 90 миллиардов евро Украине отказалась гарантировать не только Чехия. По итогам саммита ЕС, Словакия и Венгрия также не будут участвовать в реализации плана финансовой поддержки Украины на следующие два года.

В рамках усиленного сотрудничества по инструменту, основанного на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, любое привлечение средств бюджета ЕС в качестве гарантии по этому займу не будет влиять на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии,

– говорится в выводах Евросовета.

Стоит знать! Вместе с тем Евросовет планирует вернуться к вопросу финансирования Украины на своем следующем заседании.

Зачем Украине финансирование ЕС?