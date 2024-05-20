Кредит на 30 миллиардов евро: министры G7 обсудят предоставление Украине денег под залог

Министры G7 на этой неделе в Италии обсудят законность использования 270 миллиардов евро замороженных государственных активов России в пользу Украины. В частности в форме дополнительного кредита в размере 30 миллиардов евро.

Министры G7 обсудят кредит для Украины

В последнее время дебаты вокруг разблокирования замороженных российских государственных активов в Украине остаются в тупике. Несмотря на усилия сторонников полного замораживания активов, они не смогли повлиять на руководителей центральных банков или заручиться достаточной поддержкой в рамках G7.

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Вопрос об использовании государственных активов в качестве залога для получения кредита причина разногласий между США и Германией.

Недавно Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, выразила юридические и экономические беспокойства относительно предложенного полного замораживания активов. Вопреки ее возражениям, США при поддержке Великобритании решительно настроены найти способ обойти эти препятствия.

В стратегическом плане Вашингтон предлагает альтернативный подход к управлению замороженными российскими активами. Предложение заключается в том, чтобы использовать эти деньги для предоставления Украине значительного кредита с выплатой процентов за счет ежегодных доходов, генерируемых этими активами. Это предложение фактически исключает возможность ареста активов российского центрального банка и передачи их Украине в качестве предоплаты за репарации.

Переход от замораживания активов к конфискации активов, распоряжению ими – это то, на что нужно смотреть очень внимательно... Это начнет нарушать международный правовой порядок, который вы хотите защитить, который вы хотите, чтобы Россия и все страны мира уважали,

– сказала Лагард.

Накануне саммита G7 США и Великобритания выступают за предоставление Украине более существенного пакета финансовой помощи. Они предлагают предоставить кредит или облигации на сумму около 30 миллиардов евро, с выплатой процентов за счет прибыли от замороженных активов.

Во время конференции по вопросам безопасности им. Леннарта Мэри в Таллинне официальные лица объявили, что страны G7 рассматривают возможность предоставления облигаций с государственными гарантиями, чтобы успокоить частных инвесторов.

Активы российского центрального банка будут использоваться как залог до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств по репарациям. Критики этого плана выразили беспокойство, предполагая, что использование активов в качестве залога может привести к фактическому владению ими и потенциальной конфискации. Кроме того, ЕС сталкивается с трудностями в достижении консенсуса относительно того, следует ли передавать Украине часть процентов, полученных от российских активов, арестованных Западом.