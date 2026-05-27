Есть дата, – Зеленский заявил о договоренности по первому траншу от ЕС

Владимир Зеленский пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили укрепление украинской ПВО, а также кредит на 90 миллиардов евро.

Когда Украина получит первые деньги

Детали президент рассказал в телеграм-канале в среду, 27 мая. По его словам, уже есть конкретная дата первого транша.

Зеленский отметил – важно, чтобы первый транш из европейского пакета поддержки поступил как можно быстрее.

Есть дата – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились,

– написал гарант государства.

Заметьте! СМИ писали, что первые 9 миллиардов могут поступить в июне. Деньги якобы планируют использовать для покрытия насущных бюджетных потребностей и усиления обороны, в частности зарплат военным и закупки дронов. Украина и ЕС уже согласовали специальный Меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, темой разговора с главой Еврокомиссии стал путь к членству в ЕС. Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров и надеется, что первый из них (Fundamentals) удастся запустить уже в июне.

Напомним, такие намерения Зеленский озвучивал и ранее – еще в начале мая во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Однако в эксклюзивном комментарии 24 Канала предприниматель и соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Виллокс заметил, что принять соответствующий закон недостаточно, европейцы хотят видеть доказательства на местах.

