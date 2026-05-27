Есть дата, – Зеленский заявил о договоренности по первому траншу от ЕС
Владимир Зеленский пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили укрепление украинской ПВО, а также кредит на 90 миллиардов евро.
Когда Украина получит первые деньги
Детали президент рассказал в телеграм-канале в среду, 27 мая. По его словам, уже есть конкретная дата первого транша.
Зеленский отметил – важно, чтобы первый транш из европейского пакета поддержки поступил как можно быстрее.
Есть дата – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились,
– написал гарант государства.
Заметьте! СМИ писали, что первые 9 миллиардов могут поступить в июне. Деньги якобы планируют использовать для покрытия насущных бюджетных потребностей и усиления обороны, в частности зарплат военным и закупки дронов. Украина и ЕС уже согласовали специальный Меморандум о взаимопонимании.
Кроме того, темой разговора с главой Еврокомиссии стал путь к членству в ЕС. Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров и надеется, что первый из них (Fundamentals) удастся запустить уже в июне.
Напомним, такие намерения Зеленский озвучивал и ранее – еще в начале мая во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Однако в эксклюзивном комментарии 24 Канала предприниматель и соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Виллокс заметил, что принять соответствующий закон недостаточно, европейцы хотят видеть доказательства на местах.
Что Украина делает для евроинтеграции
Верховная Рада 27 мая приняла законопроект №11520 о новых правилах госзакупок, которые должны приблизить систему тендеров к стандартам ЕС и повысить ее прозрачность. В пресс-службе парламента отметили – это один из ключевых евроинтеграционных актов и важная часть переговорного процесса относительно будущего членства Украины.
Кроме того, на выполнение мероприятия Дорожной карты по вопросам верховенства права направлен законопроект №14228, предусматривающий усиление институционального механизма предотвращения и противодействия антисемитизму. Накануне документ рассмотрел Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС.