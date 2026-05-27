Что изменится в госзакупках

Премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарила парламентариев. Интересно, что документ также поможет разблокировать часть финансовой поддержки для Киева.

У пресс-службе Верховной Рады отметили, что принятый закон является одним из ключевых евроинтеграционных актов и важной частью переговорного процесса относительно будущего членства Украины в ЕС.

Документ должен помочь усовершенствовать систему государственных закупок, что усилит доверие партнеров. Новые нормы призваны обеспечить большую прозрачность и конкуренцию – с учетом потребностей страны в условиях войны и международных обязательств.

Особое значение это будет иметь для будущего восстановления Украины, ведь именно через тендеры будет проходить большая часть финансирования.

Закон является не только техническим пересмотром процедур, а стратегическим шагом в направлении экономической прозрачности, подотчетности и дальнейшей интеграции Украины в европейское пространство,

– говорится в сообщении.

Также Свириденко напомнила, что это выполнение части договоренностей со Всемирным банком, которое позволит разблокировать еще 3,5 миллиарда долларов финансовой поддержки – критически важной для бюджетной стабильности Украины.

Справка: инициатором законопроекта №11520 в 2024 году стал тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль. Главную роль в подготовке документа сыграл парламентский Комитет по вопросам экономического развития.

