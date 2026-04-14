Мадьяр хочет денег от ЕС: что будет с кредитом Украине и санкциями против России

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после победы на выборах уже ведет переговоры с ЕС. Он хочет заключить масштабное соглашение, чтобы перезагрузить отношения с Брюсселем, испорченные во время правления Виктора Орбана.

Какие деньги хочет получить Мадьяр?

Главной задачей правительства Мадьяра станет разблокирование примерно 18 миллиардов евро из фондов ЕС. Их заморозили из-за пренебрежения Орбаном демократией в Венгрии, пишет Politico.

Но на этом финансовые аппетиты победителя выборов в Венгрии не заканчиваются:

Мадьяр также хочет получить доступ к около 16 миллиардам евро в виде оборонных кредитов ЕС;

Вдобавок отменить штраф в 1 миллион евро в день, который на Венгрию наложили за нарушение миграционного законодательства.

Однако Брюссель четко знает, чего он хочет от Будапешта, и не собирается автоматически предоставить финансирование новому правительству Венгрии. Как пишет издание, Мадьяру придется доказать серьезность своих намерений и поддержать политику ЕС.

Как это повлияет на кредит для Украины и санкции против России?

Сейчас Брюссель, в частности, ожидает от Венгрии несколько важных для Украины шагов:

разблокирование кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро;

поддержку нового пакета санкций против России;

и прекращения блокирования начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В свой первый день в статусе будущего премьера Венгрии Мадьяр заявил, что стремится “компромиссов” на уровне Евросоюза.

Он дал длительную пресс-конференцию, во время которой дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины. Мадьяр подчеркнул, что Будапешт уже согласился с этим решением ранее и теперь хочет действовать последовательно.

В то же время Будапешт все еще хочет покупать российскую нефть, поскольку стремится к дешевым и надежным поставкам.

Россия будет рядом, Венгрия будет рядом. Поэтому мы будем пытаться диверсифицировать поставки,

– отметил Мадьяр.

Он добавил, что понимает "моральные вопросы или вопросы принципов", но не хочет "стрелять себе в ногу" в вопросе энергообеспечения страны.

Вместе с тем будущий венгерский премьер признал необходимость сохранения санкций во время войны России против Украины, но не уточнил, поддержит ли новые ограничения против Кремля.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал кредит Украине на 90 миллиардов и 20-й пакет санкций против России.

Важно! Сейчас Мадьяр хочет как можно быстрее сформировать новое правительство. Он даже призвал президента Венгрии перенести дату первого заседания нового парламента с 12 на 5 мая. Дело в том, что он стремится как можно быстрее подать пакет реформ для Брюсселя, чтобы не потерять финансирование ЕС.

