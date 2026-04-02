На миллионы долларов: кто из чиновников Украины задекларировал криптоактивы за 2025 год

Украинские чиновники задекларировали на 30% больше криптовалюты за 2025 год, чем в период ранее. Так, спрос на виртуальные активы растет, а в декларациях отражаются миллионные вложения даже на малоизвестные токены.

О том, как много украинцев имеют активы на криптобирже, говорится на ресурсе Incrypted.

Несмотря на то, что рынок криптовалюты в Украине работает не урегулирован, украинцы вкладываются в него.

Так, за 2025 год среди чиновников владельцев криптовалюты стало больше на 30%. Сейчас, если в целом, это 2 783 человека, которые задекларировали 1 710 уникальных активов.

Больше всего покупают криптодолар USDT от Tether, далее – Ethereum и биткоин.

В частности, в декларациях попадаются мемокоины, среди которых HarryPotterObamaSonic10Inu, Baby Moon Floki.

В то же время на ресурсе проанализировали, кто именно и в какой вид валюты инвестирует. Также создали рейтинг с наибольшими "запасами" активов.

Крупнейшие владельцы Bitcoin:

Александр Кизляр (депутат Хмельницкого районного совета) – 100 BTC (около 6,9 миллиона долларов);

(председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования) – 80 BTC (около 5,5 миллиона долларов); Вячеслав Шевчук (военнослужащий) – 37 BTC (около 2,6 миллиона долларов).

(председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования) – 80 BTC (около 5,5 миллиона долларов); Вячеслав Шевчук (военнослужащий) – 37 BTC (около 2,6 миллиона долларов).

Крупнейшие владельцы Ethereum:

Александр Кизляр (депутат Хмельницкого районного совета) – 1000 ETH (около 2,15 миллиона долларов);

(главный специалист отдела коммунального хозяйства) – 130 ETH (около 279 тысяч долларов); Ирина Суховетрук (начальник отдела надзора за соблюдением законов органами БЭБ Украины) – 100 ETH (около 215 тысяч долларов).

(главный специалист отдела коммунального хозяйства) – 130 ETH (около 279 тысяч долларов); Ирина Суховетрук (начальник отдела надзора за соблюдением законов органами БЭБ Украины) – 100 ETH (около 215 тысяч долларов).

Крупнейшие владельцы Tether:

Анна Фазикош (судья, председатель Закарпатского апелляционного суда) – 1 млн USDT (около 1 миллиона долларов);

(судья, председатель Закарпатского апелляционного суда) – 1 млн USDT (около 1 миллиона долларов); Павел Шандра (депутат районного совета, Одесский районный совет Одесской области) – 719 112 USDT (около 718 тысяч долларов);

(депутат районного совета, Одесский районный совет Одесской области) – 719 112 USDT (около 718 тысяч долларов); Максим Киселев (директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины) – 647 065 USDT (около 646 тысяч долларов).

Рейтинги украинских чиновников с наибольшими владениями криптовалюты / Инфографика Incrypted

Среди нардепов криптоактивами владеют 15 человек, Однако с наибольшими достояниями:

Олег Бондаренко – 80 BTC (5,4 миллиона долларов);

Егор Чернев – 6,1 BTC (420 тысяч долларов).

В частности среди депутатов встречаются специфические токены. Например, XRP, Dogecoin, LUNC.

Так, едва ли не самыми большими категориями с владельцами виртуальных валют стали работники Национальной политции, Министерства внутренних сил и прокуратуры. Существенно увеличилось количество деклараций, где указали криптовалюту, в структурах Вооруженных сил.

В общем виртуальные деньги задекларировали:

245 военнослужащих;

351 прокурор;

497 полицейских.

В частности известно, что самым известным сервисом для криптоактивов среди украинцев является биржа Binance. На втором месте – Bybit, на третьем – WhiteBIT.

В комментарии для РБК-Украина адвокат Ольга Брус также рассказала о возможном налогообложении криптовалюты. Как отмечает эксперт, закон о виртуальном достоянии пока не работает полноценно, но это не означает, что не нужно платить налог.

Уплаты можно избежать только тогда, когда человек просто имеет криптоактивы. Если же продавать их, обменивать или конвертировать – возникает налоговое обязательство, как для дохода физического лица. Общая ставка такого налога составляет 23%, из которых 5% – военный сбор и 18% – НДФЛ.

