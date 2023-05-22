Теперь можно и через обменники: где и как купить биткойны в Украине
Источник:РБК-Украина
Криптовалюта становится все более популярной валютой на всеукраинском рынке, поэтому ею постепенно заинтересовывается все больший процент населения страны. Мы расскажем, как и где можно приобрести токены.
Где в Украине купить криптовалюту
Украинцы могут покупать или обменивать криптовалюту несколько способов, в зависимости от индивидуальной потребности в определенных услугах. Среди них:
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- Криптовалютные биржи
Это наиболее удобный и безопасный вариант для начинающих. На таких платформах в любое время суток можно осуществлять работу с виртуальными валютами, торговать ими, хранить в специальных кошельках и получать подробные инструкции от службы поддержки.
Пример такой биржи – WhiteBIT.
- P2P-платформы
Это своеобразная доска объявлений, на которой можно торговать криптовалютой без посредников. Чтобы воспользоваться ею, нужно разместить объявление, в котором будет указано количество актива, цену, условия и метод оплаты, лимиты транзакций и маржу. Тогда токены "зависают" на депозите, пока обе стороны сделки не подтвердят транзакцию. Также на сайте есть рейтинг пользователей, что облегчает защиту от мошенников.
Пример такой доски – Bitcoin Global.
- Онлайн-обменники
Это сервисы, на которых можно обменивать национальную валюту на крипту, виртуально, через банковские счета или даже наличными. На сайте можно не регистрироваться, только нужно разместить заявку об обмене и с лицом свяжется оператор для уточнения деталей.
Также существуют офлайн-обменники, действующие как обычные обменники валют. У них за наличные деньги можно приобрести крипту, однако в эквиваленте от 0,5 биткойна или другой популярной валюты.
- Криптоматы
Это специальные терминалы, через которые можно покупать и продавать криптовалюты за наличные. Нужно только ввести деньги в банкомат и предоставить номер счета или отсканировать QR-код криптогаманца. Комиссия в криптоматах достаточно велика. до 20%.
Как норвежский студент разбогател, купив биткойнов на 27 долларов
- Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных, он заинтересовался виртуальными валютами.
- Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.
- Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.