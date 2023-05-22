Тепер можна і через обмінники: де і як купити біткойни в Україні

Криптовалюта стає все популярнішою валютою на всеукраїнському ринку, тому нею поступово зацікавлюється все більший відсоток населення країни. Ми розповімо, як і де можна придбати токени.

Де в Україні купити криптовалюту

Українці можуть купувати або обмінювати криптовалюту у декілька способів, в залежності від індивідуальної потреби у певних послугах. Серед них:

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Криптовалютні біржі

Це найбільш зручний та безпечний варіант для початківців. На таких платформах у будь-який час доби можна здійснювати працювати з віртуальними валютами, торгувати ними, зберігати у спеціальних гаманцях та отримувати детальні інструкції від служби підтримки.

Приклад такої біржі – WhiteBIT.

P2P-платформи

Це своєрідна дошка оголошень на якій можна торгувати криптовалютою без посередників. Щоб скористатися нею, потрібно розмістити оголошення в якому буде вказано кількість активу, ціну, умови та метод оплати, ліміти транзакцій та маржу. Тоді токени "зависають" на депозиті, поки обидві сторони угоди не підтвердять транзакцію. Також на сайті є рейтинг користувачів, що полегшує захист від шахраїв.

Приклад такої дошки – Bitcoin Global.

Онлайн-обмінники

Це сервіси на яких можна обмінювати національну валюту на крипту, віртуально, через банківські рахунки або навіть готівкою. На сайті можна не реєструватися, лише потрібно розмістити заявку про обмін і з особою зв'яжеться оператор для уточнення деталей.

Нагадаємо! Особливістю сайтів з онлайн-обміну є ліміт на максимально доступну кількість активів. Більшість з них обмежуються обміном до 0,1–0,3 біткойна (або іншого активу). Проте все залежить від сайту на якому ви хочете здійснити операцію.

Також існують офлайн-обмінники, які діють як звичайні обмінники валют. У них за готівку можна придбати крипту, проте в еквіваленті від 0,5 біткойна або іншої популярної валюти.

Криптомати

Це спеціальні термінали, через які можна купувати та продавати криптовалюти за готівку. Потрібно лише — ввести гроші в банкомат та надати номер рахунку або відсканувати QR-код криптогаманця. Комісія у криптоматах досить велика – до 20%.

Як норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів на 27 доларів

Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.

Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.

Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.