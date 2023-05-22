Тепер можна і через обмінники: де і як купити біткойни в Україні

22 травня 2023, 13:45
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Джерело:

РБК-Україна

Криптовалюта стає все популярнішою валютою на всеукраїнському ринку, тому нею поступово зацікавлюється все більший відсоток населення країни. Ми розповімо, як і де можна придбати токени.

Де в Україні купити криптовалюту

Українці можуть купувати або обмінювати криптовалюту у декілька способів, в залежності від індивідуальної потреби у певних послугах. Серед них:

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  • Криптовалютні біржі

Це найбільш зручний та безпечний варіант для початківців. На таких платформах у будь-який час доби можна здійснювати працювати з віртуальними валютами, торгувати ними, зберігати у спеціальних гаманцях та отримувати детальні інструкції від служби підтримки. 

Приклад такої біржі – WhiteBIT.

  • P2P-платформи

Це своєрідна дошка оголошень на якій можна торгувати криптовалютою без посередників. Щоб скористатися нею, потрібно розмістити оголошення в якому буде вказано кількість активу, ціну, умови та метод оплати, ліміти транзакцій та маржу. Тоді токени "зависають" на депозиті, поки обидві сторони угоди не підтвердять транзакцію. Також на сайті є рейтинг користувачів, що полегшує захист від шахраїв.

Приклад такої дошки – Bitcoin Global.

  • Онлайн-обмінники

Це сервіси на яких можна обмінювати національну валюту на крипту, віртуально, через банківські рахунки або навіть готівкою. На сайті можна не реєструватися, лише потрібно розмістити заявку про обмін і з особою зв'яжеться оператор для уточнення деталей.

Також існують офлайн-обмінники, які діють як звичайні обмінники валют. У них за готівку можна придбати крипту, проте в еквіваленті від 0,5 біткойна або іншої популярної валюти.

  • Криптомати

Це спеціальні термінали, через які можна купувати та продавати криптовалюти за готівку. Потрібно лише — ввести гроші в банкомат та надати номер рахунку або відсканувати QR-код криптогаманця. Комісія у криптоматах досить велика – до 20%.

Як норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів на 27 доларів

  • Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.
  • Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.
  • Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.

 

Автор: Тетяна Стельмах