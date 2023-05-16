Украина в тройке мировых лидеров по использованию криптовалюты
Источник:Chainalysis
Украина заняла третье место среди стран по индексу использования криптовалюты в 2022 году. Мы уступили только Вьетнаму и Филиппинам.
Ситуация с криптовалютой в Украине
Оказалось, что в Украине больше используют криптовалюту, чем во многих странах Европы и США. Об этом свидетельствуют и государственные инициативы по введению токенов в обычную жизнь украинцев.
Читайте также Рынок криптовалют за неделю: как изменилась стоимость самых известных монет
В 2022 году в Украине насчитывалось более 6,5 млн владельцев криптовалют, что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютная биржа EXMO, Елена Бондаренко. Во Вьетнаме этот показатель составляет 20,3% от всего населения.
Мы на своей платформе также наблюдаем растущий интерес украинцев к криптовалютам. Особенно заметное увеличение новых регистраций наблюдалось в прошлом году, что в значительной степени было связано с резким подъемом биткоина и других криптовалют.
– объяснила она.
Бондаренко добавила, что количество регистраций из Украины на биржах выросло на 119% с 2020 года и на 62% с 2021 года.
Норвежский студент разбогател, купив биткойнов
- Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных он заинтересовался виртуальными валютами.
- Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.
- Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.