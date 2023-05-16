Україна у трійці світових лідерів з використання криптовалюти

Україна посіла третє місце серед країн за індексом використання криптовалюти у 2022 році. Ми поступилися лише В'єтнаму та Філіппінам.

Ситуація з криптовалютою в Україні

Виявилося, що в Україні більше використовують криптовалюту ніж у багатьох країнах Європи та США. Про це свідчать і державні ініціативи до введення токенів у звичайне життя українців.

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Нагадаємо! Українські посадовці готують законопроєкт про криптовалюту, який буде базуватися на європейських нормах MiCA, ухвалених 20 квітня.

У 2022 році в Україні нараховувалося понад 6,5 млн власників криптовалют, що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко. Натомість у В'єтнамі цей показник становить 20,3% від усього населення.

Ми на своїй платформі так само спостерігаємо зростаючий інтерес українців до криптовалют. Особливо помітне збільшення нових реєстрацій спостерігалося минулого року, що в значній мірі було пов’язано з різким підйомом біткоїна та інших криптовалют,

– пояснила вона.

Бондаренко додала, що кількість реєстрацій з України на біржах зросла на 119% від 2020 року та на 62% від 2021 року.

Норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів

Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.

Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.

які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн. Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.

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