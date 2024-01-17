Экономика Китая восстанавливается: как сокращается местное население

Несмотря на восстановление экономики Китая в течение 2023 года, внутри страны достаточно нестабильная ситуация. Это происходит, в том числе и из-за сокращения населения.

Как восстанавливается экономика Китая

Китайская экономика восстанавливается довольно медленно. Несмотря на то, что показатели 2023 года более положительные, чем в 2022 году, нужно понимать, что это одинаково незначительные улучшения.

Читайте также Вдвое меньше: как сэкономить 50% на счетах за электроэнергию

Ранее ожидалось, что после пандемии COVID-19 китайская экономика быстро восстановится. Однако до сих пор в КНР имеются следующие проблемы:

глубокий кризис недвижимости;

замедление глобального роста

увеличение дефляционных рисков;

политическая неоднозначность;

рост долгов местных властей;

снижение ожиданий инвесторов.

Что ожидают от Китая в 2024 году

Общая экономика Китая за 2023 год выросла на 5,2%.

Согласно прогнозам, руководство КНР в этом году поставит цель роста аналогичную нынешней – 5%. Аналитики предупреждают, что для Пекина это будет сложной задачей. В частности, из-за проблем, которые возникали и в прошлом году.

Акции Китая падают, юань тоже снизился. Сейчас китайскую валюту ждут новые испытания. Растут рыночные ожидания относительно вероятного снижения процентных ставок.

Население в Китае за 2023 год уменьшилось до 1,4 миллиарда человек. В 2022 году этот показатель был на 2,08 миллиона больше.