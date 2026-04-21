Путин скрывает реальные цифры: что истощает экономику России и почему нефть ее не спасает

Вероятно, Россия существенно "приукрашивает" состояние своей экономики. По оценкам экспертов, реальный дефицит бюджета значительно больше официальных данных, а инфляция – выше, чем убеждает власть.

Каково истинное состояние экономики России?

Такие разногласия могут свидетельствовать о попытках создать впечатление большей экономической устойчивости, в частности для усиления переговорных позиций Кремля. Детали проанализировал ISW в отчете за понедельник, 20 апреля.

Смотрите также Больше не смог скрывать: Путин лично признал, что экономические проблемы поглощают Россию

Несмотря на рост цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке, экономика России не смогла восстановиться, ведь такого пополнения бюджета недостаточно для преодоления финансовых проблем.

В частности, руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон рассказал для Financial Times, что цены на сырье марки Urals должны оставаться на уровне более 100 долларов за баррель в течение года, чтобы покрыть дефицит бюджета страны-агрессора, а для решения других экономических проблем – значительно дольше.

Если же нефтяной рынок стабилизируется, а США, Израиль и Иран будут придерживаться перемирия, России будет еще сложнее финансировать войну против Украины.

У них (россиян – 24 Канал) все еще есть системная проблема. Производить материалы для войны, которые потом уничтожают на поле боя, – это не модель устойчивого роста,

– объяснил Нильссон.

Он добавил, что сектора оборонной промышленности страны-агрессора, за исключением отрасли беспилотников, являются убыточными, страдают от коррупции и зависят от кредитов государственных банков.

Интересно, что анализ шведской военной разведки согласуется с текущими оценками ISW, согласно которым:

приоритетность оборонной промышленности вредит гражданским секторам экономики;

большие потери на поле боя также негативно влияют на российскую экономику.

Какие данные замалчивает Кремль?

Итак, Кремль систематически манипулирует данными, пытаясь убедить Запад, якобы российская экономика успешно выдерживает санкционное давление и значительные военные расходы. По данным Нильссона:

инфляция в стране-агрессоре может приближаться к 15% , хотя по официальным данным она составляет всего 5,86% ;

, хотя по официальным данным она составляет ; россияне "недооценили" свой бюджетный дефицит, занизив его аж на 30 миллиардов долларов.

ISW уже давно считает, что реальный уровень инфляции в России выше, чем публично заявляет Кремль, который распространяет нарративы, преувеличивая мощь России, чтобы подкрепить свои требования за столом переговоров,

– резюмировали в Институте изучения войны.

Как Путин ищет деньги на войну?

Напомним, недавно российский президент провел закрытую встречу с олигархами, однако некоторые интересные детали все же попали в СМИ. В частности, Владимир Путин просил сделать взносы в госбюджет, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний подтвердил, что "скинуться на войну" в стране-агрессоре призывают уже не впервые. Эксперт пояснил – позиция российских властей в отношении бизнеса всегда заключалась в том, что его представители лишь временно управляют активами с разрешения Кремля, поэтому в любой момент все могут забрать.