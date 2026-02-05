Путина предупредили, что кризис приближается: сколько месяцев осталось России

Европа "затягивает петлю" вокруг российской нефти. В то же время в России опасаются, что "окно возможностей" для достижения мира исчезнет еще до того, как экономика начнет серьезно ухудшаться.

Что ожидает Россию в ближайшие месяцы?

Евросоюз рассматривает возможность введения морского запрета на услуги, которые необходимы для транспортировки российской нефти, в частности страхование и перевозки, о чем пишет WP.

Читайте также Кремль идет в ва-банк: за сколько продается нефть из России на самом деле

Такой запрет существенно усилил бы санкции против российской нефти. В частности, на прошлой неделе 14 европейских стран предупредили: они могут перехватывать "теневой флот".

Так доходы России от нефти в январе упали на 50%, если сравнивать с тем же месяцем 2025 года – после внедрения жестких санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Эти ограничения заставили Москву соглашаться на все большие скидки - более 20 долларов за баррель

Все эти меры – вместе с согласием Индии прекратить закупку российской нефти – могут еще больше истощить ресурсы, которые необходимы Москве для питания ее военной машины.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль через посредников скупал устаревшие танкеры и создал так называемый "теневой флот", чтобы уменьшить зависимость от западных судоходных услуг и снизить санкционные риски. Вместо страхования такие танкеры часто получают страхование в России при поддержке центрального банка и ходят под флагами юрисдикций с мягкими требованиями, чтобы скрыть происхождение нефти.

Обратите внимание! Предложенные меры могут коснуться почти половины российского нефтяного экспорта – около 3,5 миллионов баррелей в сутки.

Российский экспорт нефти чрезвычайно чувствителен к сбоям в судоходстве. Это ахиллесова пята,

– сказал Янис Клуге, экономист Немецкого института международных и безопасностных дел.

Даже без дополнительных рисков для экспорта нефти российские финансовые чиновники все настойчивее пишут Путину с предупреждениями о возможном кризисе уже летом. Они предостерегают, что падение доходов означает:

неизбежный рост бюджетного дефицита;

усиление давления на банковскую систему из-за высоких процентных ставок;

корпоративный долговой бум для финансирования войны.

Один из московских бизнес-руководителей сказал, что кризис может ударить "через три-четыре месяца", поскольку появляются признаки того, что реальная инфляция выходит далеко за пределы официально заявленных 6%, несмотря на сохранение ставки на высоком уровне 16%.

Заметьте! Почти нет признаков того, что Путин готов отказаться от максималистских военных требований Кремля.

Не вся российская нефть находится под санкциями. Западные компании могут перевозить ее при условии продажи ниже ценового потолка.

ЕС ранее колебался относительно полного запрета из-за опасений контрпродуктивного скачка цен на нефть. Но когда США в октябре ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, то доля российской нефтяной добычи под санкциями США резко возросла до 80%.

Украина также активизировала собственные усилия по поражению теневого флота, еще больше изменяя стоимость перевозок российской нефти. С конца ноября украинцы атаковали по меньшей мере девять танкеров, связанных с Россией.

Заметьте! Европейские правительства, вероятно, и в дальнейшем будут играть в "кошки-мышки" с нелегальной российской нефтью.

Напомним, что Евросоюз уже финализировал 20-й пакт санкций против России. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал, что провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это стало известно в понедельник, 2 февраля.

Урсула проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что уже можно увидеть влияние ограничений на российскую экономику.

Что еще следует знать о новом пакете санкций?