Япония возвращается к атомной энергии: запустит крупнейшую АЭС в мире

Спустя 15 лет после катастрофы на Фукусиме Япония делает решительный шаг на пути к возвращению к ядерной энергетике. В стране готовятся перезапустить атомную электростанцию, которая является крупнейшей в мире.

Когда планируют возобновить работу АЭС?

Речь идет об АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной примерно в 220 километрах к северо-западу от Токио, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Она остановила свою работу после землетрясения и цунами 2011 года, которые вывели из строя станцию "Фукусима-1". Тогда в Японии остановили все реакторы, а катастрофу признали самой серьезной аварией со времен Чернобыля.

Однако с тех пор страна постепенно возвращается к ядерной энергетике. Сейчас удалось восстановить 14 из 33 реакторов, которые остались пригодными после аварии.

А в понедельник, 22 декабря, законодатели префектуры Ниигата, где расположена АЭС, выразили доверие губернатору, который еще в прошлом месяце поддержал перезапуск. Фактически это открывает путь к возобновлению работы станции.

Это важная веха, но не конец пути. Обеспечение безопасности жителей Ниигаты не имеет конечной точки,

– заявил губернатор Хидео Ханадзуми.

"Касивадзаки-Карива" станет первой станцией, которую снова запустит компания Tokyo Electric Power Co (TEPCO), что была оператором аварийной "Фукусимы". И хотя компания уверяет, что твердо настроена не допустить повторения катастрофы, местные не верят.

Накануне голосования о возобновлении работы АЭС около 300 протестующих собрались с плакатами против ее перезапуска. А во время недавнего опроса почти 70% респондентов выразили обеспокоенность относительно способности TEPCO безопасно эксплуатировать станцию.

Важно! Между тем ТEPCO планирует возобновить работу первого из семи реакторов станции уже 20 января. Еще один блок мощностью 1,36 гигаватта хотят запустить примерно в 2030 году. Совокупная мощность "Касивадзаки-Карива" составляет 8,2 гигаватта – этого достаточно для обеспечения электроэнергией нескольких миллионов потребителей.

Почему Япония возвращается к атомной энергетике?

Ранее в этом году представитель японского правительства заявил, что страна не откажется от атомной энергии, несмотря на аварию на АЭС "Фукусима-1". А запуск "Касивадзаки-Карива" станет переломным моментом на пути возвращения к ядерной энергетике.

По оценкам министерства торговли Японии, только запуск первого реактора на станции позволит увеличить поставки электроэнергии в регион Токио на 2%.

Новая премьер-министр Санаэ Такаичи, которая возглавила правительство 2 месяца назад, поддерживает возобновление работы АЭС.

Это позволит укрепить энергетическую безопасность страны, ведь в Японии растет спрос на электроэнергию из-за бума энергоемких дата-центров для искусственного интеллекта.

В то же время это позволит уменьшить расходы на импортное ископаемое топливо, которое сейчас обеспечивает производство 60 – 70% всей электроэнергии в стране.

Заметьте! Япония пытается уменьшить свою зависимость от импортного ископаемого топлива. В связи с этим правительство поставило цель удвоить долю атомной энергии в энергобалансе страны до 20% к 2040 году.

Как Япония сокращает зависимость от ископаемого топлива?