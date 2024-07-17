Скидка 100% на коммуналку: какие пенсионеры не платят за ЖКУ

Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют право на льготы на коммунальные услуги. В частности они могут вообще не платить за ЖКУ.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидки на оплату коммуналки

Скидку 100% на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут получить пенсионер, которые работали на отдельных профессиях в сельской местности и живут там после выхода на пенсию.

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К таким профессиям относятся:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учреждений образования сферы культуры.

Для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на этой должности.

Также стоит учесть, что льготу назначают, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу – 4 240 гривны.

Ее предоставляют на 12 месяцев после обращения, но не более чем до конца текущего года. Пользоваться скидкой может только сам пенсионер.