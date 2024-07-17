Скидка 100% на коммуналку: какие пенсионеры не платят за ЖКУ
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют право на льготы на коммунальные услуги. В частности они могут вообще не платить за ЖКУ.
Кто из пенсионеров имеет 100% скидки на оплату коммуналки
Скидку 100% на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут получить пенсионер, которые работали на отдельных профессиях в сельской местности и живут там после выхода на пенсию.
Читайте также Кому начисляется надбавка к пенсии на уход
К таким профессиям относятся:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учреждений образования сферы культуры.
Также стоит учесть, что льготу назначают, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу – 4 240 гривны.
Ее предоставляют на 12 месяцев после обращения, но не более чем до конца текущего года. Пользоваться скидкой может только сам пенсионер.