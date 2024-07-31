За коммуналку 0 гривен: кто может не платить за ЖКУ

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги в Украине. Это связано с их профессиональной деятельностью.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидки на оплату коммуналки

Лица, которые работали по определенным профессиям в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию, теперь имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных лимитов.

Читайте также Что делать, если вам не хватает стажа для того, чтобы получать пенсию

Говорится о таких профессиях:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Чтобы получить такую льготу, надо наработать не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию быть на этой должности.

Важно подчеркнуть, что льгота назначается только при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, что сейчас составляет 4 240 гривен.

Скидка действует в течение 12 месяцев после подачи заявления, с конечным сроком до конца текущего года. Только пенсионер имеет право воспользоваться этой скидкой.