За коммуналку 0 гривен: кто может не платить за ЖКУ
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги в Украине. Это связано с их профессиональной деятельностью.
Кто из пенсионеров имеет 100% скидки на оплату коммуналки
Лица, которые работали по определенным профессиям в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию, теперь имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных лимитов.
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Говорится о таких профессиях:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Важно подчеркнуть, что льгота назначается только при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, что сейчас составляет 4 240 гривен.
Скидка действует в течение 12 месяцев после подачи заявления, с конечным сроком до конца текущего года. Только пенсионер имеет право воспользоваться этой скидкой.