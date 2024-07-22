Как пенсионеру получить помощь от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН выплачивает помощь пенсионерам, в регионах, наиболее пострадавших от войны. По информации Минсоцполитики, список получателей составляет Пенсионный фонд на основе имеющихся реестров, а ВПП осуществляет выплаты.

Кто сможет получить выплату

Пенсионеры из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, и Харьковской областей могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

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Право на эти выплаты имеют:

те, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий;

получают пенсию меньше, чем 3 000 гривен;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание для ВПЛ.

Пенсионеры, которые соответствуют критериям, будут получать ежемесячную помощь от ВПП в размере разницы между их текущей пенсией и суммой 3 000 гривен. Минимальная выплата составляет 100 гривен.

Средства перечисляются непосредственно на банковский счет пенсионера, на который поступают обычные пенсионные выплаты.

Данные о таких пенсионеров уже есть в базе Пенсионного фонда, поэтому подавать заявление в ВПП или Пенсионный фонд не нужно.