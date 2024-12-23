Кому присваивают группу инвалидности пожизненно

Группа инвалидности может быть назначена на пожизненный срок в случаях стабильных или неизлечимых заболеваний, не требующих дальнейшего лечения или реабилитации. Это касается тяжелых форм хронических болезней, значительно ограничивающих способность к нормальной жизнедеятельности.

В каких случаях назначается пожизненная инвалидность

Лица, которым установлена любая группа инвалидности, должны регулярно проходить медицинское обследование через определенные промежутки времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Если состояние здоровья улучшается, инвалидность может быть отменена.

Пожизненная инвалидность назначается в тех случаях, когда состояние человека стабильное и требует постоянного медицинского и социального обеспечения.

Такой статус предоставляется лицам, у которых есть стойкие нарушения функций организма и необходимость в постоянном уходе или посторонней помощи.

Сколько лиц с инвалидностью в Украине В Украине, согласно данным Государственной службы статистики и Министерства по делам ветеранов, с марта 2023 года на учете находится 2,7 миллиона гражданских лиц с инвалидностью, а также около 500 тысяч участников боевых действий.

Обратите внимание! Назначение пожизненной группы инвалидности регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 10. Это решение принимается на основе выводов медико-социальной экспертизы, которая определяет степень ограничения жизнедеятельности и оценивает возможности для реабилитации.