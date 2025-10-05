Не все должны платить: кто освобождается от оплаты коммунальных услуг во время войны
- Во время военного положения владельцы разрушенного жилья и отдельные пенсионеры могут прекратить начисления за коммунальные услуги, подав соответствующие заявления и документы.
- Участники боевых действий имеют право на скидки, а в случае инвалидности - на полное освобождение от уплаты за коммунальные услуги.
Во время военного положения украинцы в целом обязаны оплачивать коммунальные услуги. В то же время для отдельных категорий потребителей предусмотрено право на временное приостановление начислений.
Кто имеет право не платить за коммуналку?
Право не платить за коммунальные услуги имеют также владельцы жилья, разрушенного в результате боевых действий. Однако в большинстве случаев они должны подать заявление в местные коммунальные органы, чтобы прекратить начисление, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кроме того, льготы действуют и для некоторых пенсионеров, проживающих в селах и ранее работавших в образовательной, медицинской или культурной сфере. Чтобы воспользоваться правом на освобождение от уплаты, необходимо подать справку с места работы в Пенсионный фонд Украины.
Имеют ли право не платить за коммуналку военные?
Также в ПФУ отмечают, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату газа, электроэнергии, отопления и топлива. Если же защитник получил инвалидность, предусмотрено полное освобождение от уплаты коммунальных услуг.
Отдельно закон позволяет временно не оплачивать горячую воду гражданам, которые не проживали по месту регистрации более месяца и могут это документально подтвердить справкой ВПО, военным билетом или документом о пересечении границы.
Обратите внимание! В то же время отопление и услуги по счетчику оплачиваются по фактическому потреблению.
Что еще известно о льготах на коммунальные услуги?
Многодетные семьи, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, имеют право на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Получить льготу можно, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние полгода не превышает 4 240 гривен.