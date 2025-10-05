Во время военного положения украинцы в целом обязаны оплачивать коммунальные услуги. В то же время для отдельных категорий потребителей предусмотрено право на временное приостановление начислений.

Кто имеет право не платить за коммуналку?

Право не платить за коммунальные услуги имеют также владельцы жилья, разрушенного в результате боевых действий. Однако в большинстве случаев они должны подать заявление в местные коммунальные органы, чтобы прекратить начисление, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, льготы действуют и для некоторых пенсионеров, проживающих в селах и ранее работавших в образовательной, медицинской или культурной сфере. Чтобы воспользоваться правом на освобождение от уплаты, необходимо подать справку с места работы в Пенсионный фонд Украины.

Имеют ли право не платить за коммуналку военные?

Также в ПФУ отмечают, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату газа, электроэнергии, отопления и топлива. Если же защитник получил инвалидность, предусмотрено полное освобождение от уплаты коммунальных услуг.

Отдельно закон позволяет временно не оплачивать горячую воду гражданам, которые не проживали по месту регистрации более месяца и могут это документально подтвердить справкой ВПО, военным билетом или документом о пересечении границы.

Обратите внимание! В то же время отопление и услуги по счетчику оплачиваются по фактическому потреблению.

Что еще известно о льготах на коммунальные услуги?