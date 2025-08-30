Государство подготовило новые механизмы поддержки для украинцев. Какие суммы выплачивают и кому именно оказывают помощь, читайте дальше.

Кто и какую материальную помощь может получить?

Управление социальной защиты населения Бахмутского горсовета продолжает поддерживать жителей населения Бахмутского горсовета продолжает поддерживать жителей, которые находятся в эвакуации. Речь идет о материальной помощи, предоставляемой уязвимым категориям граждан для решения социально-бытовых нужд, напоминает 24 Канал.

Интересно Пенсии по инвалидности в сентябре: стоит ли ждать повышения

Таким образом, право на выплаты имеют:

пожилые люди от 70 лет;

лица с инвалидностью I и II группы;

дети до 18 лет.

Эту помощь можно получить раз в год, а потратить ее разрешено на любые нужды: от приобретения бытовой химии и строительных материалов до других неотложных расходов.

Какие суммы материальной помощи предусмотрены?

Размер материальной помощи зависит от категории получателей. В частности, по 3 000 гривен могут получить пожилые люди, дети в возрасте от 3 до 18 лет, а также лица с инвалидностью второй группы и первой группы подгруппы "Б".

Максимальная сумма выплат составляет 6 000 гривен и предусмотрена для лиц с инвалидностью первой группы подгруппы "А", детей до 3 лет, а также детей с инвалидностью подгруппы "А".

Как оформить материальную помощь Чтобы оформить материальную помощь, необходимо обратиться в Управление социальной защиты по телефонам +380 (99) 713 42 50 или +380 (99) 713 39 80. Специалисты предоставят электронный адрес для отправки документов, а также подробную инструкцию по заполнению и подаче заявления.

Что известно о материальной помощи в Украине: коротко о главном