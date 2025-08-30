Держава підготувала нові механізми підтримки для українців. Які суми виплачують та кому саме надають допомогу, читайте далі.

Хто та яку матеріальну допомогу може отримати?

Управління соціального захисту населення Бахмутської міськради продовжує підтримувати мешканців, які перебувають в евакуації. Йдеться про матеріальну допомогу, що надається вразливим категоріям громадян для вирішення соціально-побутових потреб, нагадує 24 Канал.

Таким чином, право на виплати мають:

люди похилого віку від 70 років;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти до 18 років.

Цю допомогу можна отримати раз на рік, а витратити її дозволено на будь-які потреби: від придбання побутової хімії та будівельних матеріалів до інших нагальних витрат.

Які суми матеріальної допомоги передбачені?

Розмір матеріальної допомоги залежить від категорії отримувачів. Зокрема, по 3 000 гривень можуть отримати люди похилого віку, діти віком від 3 до 18 років, а також особи з інвалідністю другої групи та першої групи підгрупи "Б".

Максимальна сума виплат становить 6 000 гривень і передбачена для осіб з інвалідністю першої групи підгрупи "А", дітей до 3 років, а також дітей з інвалідністю підгрупи "А".

Як оформити матеріальну допомогу Щоб оформити матеріальну допомогу, необхідно звернутися до Управління соціального захисту за телефонами +380 (99) 713 42 50 або +380 (99) 713 39 80. Фахівці нададуть електронну адресу для надсилання документів, а також детальну інструкцію щодо заповнення та подання заяви.

