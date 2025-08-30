Хто та яку матеріальну допомогу може отримати?

Управління соціального захисту населення Бахмутської міськради продовжує підтримувати мешканців, які перебувають в евакуації. Йдеться про матеріальну допомогу, що надається вразливим категоріям громадян для вирішення соціально-побутових потреб, нагадує 24 Канал.

Таким чином, право на виплати мають:

люди похилого віку від 70 років;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти до 18 років.

Цю допомогу можна отримати раз на рік, а витратити її дозволено на будь-які потреби: від придбання побутової хімії та будівельних матеріалів до інших нагальних витрат.

Які суми матеріальної допомоги передбачені?

Розмір матеріальної допомоги залежить від категорії отримувачів. Зокрема, по 3 000 гривень можуть отримати люди похилого віку, діти віком від 3 до 18 років, а також особи з інвалідністю другої групи та першої групи підгрупи "Б".

Максимальна сума виплат становить 6 000 гривень і передбачена для осіб з інвалідністю першої групи підгрупи "А", дітей до 3 років, а також дітей з інвалідністю підгрупи "А".

Як оформити матеріальну допомогу Щоб оформити матеріальну допомогу, необхідно звернутися до Управління соціального захисту за телефонами +380 (99) 713 42 50 або +380 (99) 713 39 80. Фахівці нададуть електронну адресу для надсилання документів, а також детальну інструкцію щодо заповнення та подання заяви.

