В Украине сохраняются обязательные требования по поверке счетчиков на коммунальные услуги. Однако сейчас отдельная категория потребителей может быть освобождена от нее.

Кто может не проводить поверку счетчика?

В 2025 году не проводить поверку счетчика могут те граждане, которые живут на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, напоминает 24 Канал.

Читайте также Льготы за коммуналку придется вернуть: кого это коснется

Для них проверка счетчиков не является обязательной до тех пор, пока продолжается военное положение. Однако после его завершения будут действовать конкретные сроки:

жители временно оккупированных территорий должны пройти поверку в течение 3 месяцев после завершения/отмены военного положения;

жители зон боевых действий: в течение 6 месяцев.

В то же время для всех остальных потребителей процедура остается обязательной: счетчики проверяют в среднем раз в 4 года, а результаты следует подавать поставщику услуг.

Что следует знать потребителю о поверке счетчиков?

Потребитель имеет право самостоятельно выбрать сертифицированную организацию для проведения поверки. Стоимость этой услуги колеблется от 350 до более 1 000 гривен: в зависимости от региона и типа счетчика.

После завершения процедуры вы получите акт поверки, где указаны показания счетчика, его серийный номер и дата проверки или демонтажа, а также свидетельство о соответствии прибора государственным требованиям с датой следующей поверки.

Важно! Обязательно передайте эти документы вашему поставщику коммунальных услуг.