Часть украинцев может не проводить поверку счетчиков

Если вовремя не проводить поверку счетчиков, их показатели не будут учитываться при начислении оплаты за коммунальные услуги. Это приведет к тому, что потребители вынуждены будут платить значительно больше.

Кто освобожден от поверки счетчиков

Две категории граждан могут не проверять счетчики газа, воды и электроэнергии на время войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 7 апреля 2023 года.

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Постановление освобождает от обязанности поверки счетчиков две категории граждан на время военного положения:

жителей временно оккупированных территорий (им нужно будет пройти поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);

жителей зон активных боевых действий (для них предусмотрено шесть месяцев после окончания военного положения для прохождения этой процедуры).

Обратите внимание! Поверка счетчиков выполняется не ежегодно, а через определенные интервалы, определенные поставщиками услуг, обычно раз в три года или реже.

Электронные счетчики электроэнергии в многоквартирных домах проверяются энергетическими компаниями, поэтому их владельцам не нужно беспокоиться о поверке.

Когда нужно проверять счетчики

Всем украинцам, у которых наступает время для поверки счетчиков, следует провести эту процедуру в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Это касается всех счетчиков коммунальных услуг.

Инициировать поверку может как сам потребитель, так и поставщик услуг. Часто компании-поставщики сами обращаются к клиентам, когда приходит время для проверки.

Напомним! Эксперты призывают потребителей быть внимательными относительно проверок своих счетчиков. Если жители не помнят дату последней поверки, представители власти могут обратиться к ним напрямую.