Заоблачные пенсии: у кого в Украине выплаты свыше 50 тысяч

Высокие пенсии в Украине предназначены лишь для определенной категории пенсионеров. Сюда входят военные, "чернобыльцы", судьи с прокурорами. Однако для последних выплаты составляют в разы больше, чем для остальных – более 100 тысяч гривен ежемесячно.

Для кого пенсии составляют более 50 тысяч гривен?

Как сообщил Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале, самой высокой пенсией в Украине, которая достигает даже более 50 тысяч гривен, является сумма в 390 тысяч гривен, которую выплачивают судьям, передает 24 Канал.

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Прокуроры взамен могут получить от 219 до 119 тысяч гривен. Хотя, как известно, в 2025 году ввели специальные коэффициенты, что уменьшили сверхвысокие пенсии прокуроров до 51 500 гривен.

Кроме того, в Украине действуют определенные ограничения на размеры "специальных" пенсионных выплат. Верхняя граница составляет 10 прожиточных минимумов, что сейчас составляет 23 100 гривен, но эту планку можно обойти.

Пенсионеры пользуются этим и обращаются к судьям, что в случае выигрыша обязывают ПФУ начислять значительные доплаты.

Какие пенсии у военных и "чернобыльцев"?

Для военных размер пенсии за выслугу лет составляет 50% от денежного обеспечения. В то же время если военный увольняется по возрасту или состоянию здоровья, то выплата составляет 55% от денежного обеспечения.

Кроме того, за каждый дополнительный год службы после 20 лет стажа военная пенсия увеличивается на 3%. А максимальный размер выплаты составляет 70% от денежного обеспечения.

Зато минимальная пенсия участникам ликвидации аварии на ЧАЭС составляет: