Главное о "тринадцатой" пенсии: кто может получить выплату

Государство выплачивает так называемую тринадцатую пенсию в случае смерти пенсионера. Кто может претендовать на нее до конца 2025 года и куда обращаться – рассказываем далее.

Кто может получить "тринадцатую" пенсию?

Получение так называемой тринадцатой пенсии предусмотрено законодательством Украины в случае смерти пенсионера. Предоставление выплаты осуществляют при нескольких условиях, установленных государством, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По законодательству, недополученную в связи со смертью пенсионера выплату могут передать членам семьи умершего. Получить ее могут:

члены семьи пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении.

Как получить выплату вместо умершего пенсионера?

Для получения "тринадцатой" пенсии родственники умершего должны обратиться в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно лично в сервисных центрах, а также дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением на выплату недополученной пенсии умершего, нужно предоставить следующий перечень документов, что является одинаковым для обоих способов обращения:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт и другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Если на недополученную пенсию умершего претендуют нетрудоспособные члены семьи, они должны подавать документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.

Обратите внимание! Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, для ее получения к приведенным выше документам нужно предоставить свидетельство о праве на наследство. Исключение составляют пенсии, назначенные по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, которые не включены в состав наследства и выплачивают по обращению не позднее 6 месяцев от смерти пенсионера.

Куда зачисляют недополученную пенсию умершего?

Недополученную пенсию выплатят на текущий банковский счет заявителя. В случае его отсутствия, ее можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка".

Для этого нужно обратиться в любое отделение Ощадбанка, предоставив паспорт и идентификационный код.

Днем обращения за выплатой считают день принятия заявления с необходимыми документами в сервисный центр или дата его регистрации через вебпортал.

Какая средняя пенсия в Украине?

По состоянию на 1 октября 2025 года размер средней пенсии в Украине составляет 6 436 гривен. Он колеблется в зависимости от региона в диапазоне от почти 5 до 8,8 тысячи гривен.

Самый высокий средний размер назначенной пенсии в Киеве – 8 848 тысяч гривен, а также в Донецкой области – 7 911 гривен, Луганской области – 7 398 гривен и Днепропетровской области – 7 168 гривен.

Самый низкий средний показатель имеют следующие регионы: