Головне про "тринадцяту" пенсію: хто може отримати виплату

Держава виплачує так звану тринадцяту пенсію у випадку смерті пенсіонера. Хто може претендувати на неї до кінця 2025 року й куди звертатися – розповідаємо далі.

Хто може отримати "тринадцяту" пенсію?

Отримання так званої тринадцятої пенсії передбачене законодавством України в разі смерті пенсіонера. Надання виплати здійснюють за кількох умов, встановлених державою, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

За законодавством, недоотриману у зв’язку зі смертю пенсіонера виплату можуть передати членам родини померлого. Отримати її можуть:

члени сім’ї пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті;

непрацездатні члени сім’ї, які знаходилися на його утриманні.

Як отримати виплату замість померлого пенсіонера?

Для отримання "тринадцятої" пенсії родичі померлого мають звернутися до Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто в сервісних центрах, а також дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Разом із заявою на виплату недоотриманої пенсії померлого, потрібно надати наступний перелік документів, що є однаковим для обох способів звернення:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку;

паспорт та інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Якщо на недоотриману пенсію померлого претендують непрацездатні члени сім’ї, вони мають подавати документи, що засвідчують перебування на його утриманні.

Зверніть увагу! Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, для її отримання до наведених вище документів потрібно надати свідоцтво про право на спадщину. Виняток становлять пенсії, призначені за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які не включені до складу спадщини й виплачують за зверненням не пізніше 6 місяців від смерті пенсіонера.

Куди зараховують недоотриману пенсію померлого?

Недоотриману пенсію виплачуть на поточний банківський рахунок заявника. У разі його відсутності, її можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Для цього потрібно звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Днем звернення по виплату вважають день прийняття заяви з необхідними документами до сервісного центру або дата її реєстрації через вебпортал.

Яка середня пенсія в Україні?

Станом на 1 жовтня 2025 року розмір середньої пенсії в Україні становить 6 436 гривень. Він коливається залежно від регіону в діапазоні від майже 5 до 8,8 тисячі гривень.

Найвищий середній розмір призначеної пенсії у Києві – 8 848 тисяч гривень, а також на Донеччині – 7 911 гривень, Луганщині – 7 398 гривень та Дніпропетровщині – 7 168 гривень.

Найнижчий середній показник мають наступні регіони: