Тринадцатая зарплата в Украине: кому начислят бонус к Новому году

Тринадцатая зарплата это дополнительная выплата работникам по итогам работы в течение года. Обычно ее выплачивают в декабре или в начале января, хотя иногда это может произойти немного позже, в зависимости от работодателя.

Есть ли 13-я зарплата в Украине?

Тринадцатую зарплату в конце года получат те работники, в чьих компаниях это предусмотрено внутренними правилами. Речь идет о предприятиях, где выплату годовой премии прописано в коллективном договоре или специальном положении об оплате труда, пишет 24 Канал.

Интересно Зарплаты врачей вырастут в 2026 году: Свириденко назвала, кто получит повышение

Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", это может быть как государственная, так и частная организация. Главное, чтобы решение о выплате было зафиксировано официально.

Как рассчитывается 13 зарплата?

Как пишет "Дебет-кредит", самая распространенная формула это одна двенадцатая годового заработка за каждый отработанный месяц. То есть учитываются все периоды работы, праздничные дни, отпуска и больничные.

Если работник фактически отработал весь календарный год, тринадцатая зарплата обычно равна одному месячному окладу.

Обратите внимание! Годовая премия, как и любой другой доход, облагается налогом по стандартным правилам: с нее удерживаются НДФЛ, военный сбор и ЕСВ.

Какие размеры зарплат в Украине?