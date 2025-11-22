Тринадцята зарплата в Україні: кому нарахують бонус до Нового року

Тринадцята зарплата це додаткова виплата працівникам за підсумками роботи протягом року. Зазвичай її виплачують у грудні або на початку січня, хоча іноді це може статися трохи пізніше, залежно від роботодавця.

Чи є 13-та зарплата в Україні?

Тринадцяту зарплату наприкінці року отримають ті працівники, у чиїх компаніях це передбачено внутрішніми правилами. Йдеться про підприємства, де виплату річної премії прописано у колективному договорі або спеціальному положенні про оплату праці, пише 24 Канал.

Відповідно до частини 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці", це може бути як державна, так й приватна організація. Головне, щоб рішення про виплату було зафіксовано офіційно.

Як розраховується 13 зарплата?

Як пише "Дебет-кредит", найпоширеніша формула це одна дванадцята річного заробітку за кожен відпрацьований місяць. Тобто враховуються всі періоди роботи, святкові дні, відпустки та лікарняні.

Якщо працівник фактично відпрацював увесь календарний рік, тринадцята зарплата зазвичай дорівнює одному місячному окладу.

Зауважте! Річна премія, як і будь-який інший дохід, оподатковується за стандартними правилами: з неї утримуються ПДФО, військовий збір та ЄСВ.

