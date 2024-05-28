Более 23 тысяч: кто из пенсионеров может рассчитывать на такую пенсию

В 2024 году вырос показатель минимальной пенсии. В соответствии с этим выросла и максимальная пенсионная выплата – до более 23 тысяч гривен. Но получить такую сумму могут не все пенсионеры.

На сколько выросла максимальная пенсия в 2024 году

Напоминаем, что с 1 января этого года в Украине выросла минимальная пенсия – с 2 093 гривен до 2 361 гривны. По сравнению с прошлым годом выплата увеличилась на 268 гривен.

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Одновременно с увеличением минимальной пенсионной выплаты выросла и максимальная пенсия. Она составляет 10 прожиточных минимумов – то есть с 20 930 тысяч гривен такие выплаты выросли до 23 610 гривен.

Размеры стажа для выхода на пенсию

Максимальную пенсию получают некоторые категории: государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Ежегодно в Украине меняются требования для выхода на пенсию. Сейчас минимум стажа, который необходимо для выхода на пенсию в 60 лет, составляет 31 год.

в 2025 году нужно иметь уже 32 года стажа,

в 2026 году – 33 года стажа,

в 2027 году – 34 года стажа,

в 2028 году – 35 лет стажа.

В то же время в возрасте 63 лет требуется 21 год стажа в этом году: