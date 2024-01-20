Высшие доходы в 2024 году: во что выгодно вкладывать средства украинцам
Удвоить свои сбережения можно не только имея зарубежный счет. Это можно сделать даже открыв обычный гривневый депозит, который сейчас довольно популярен как метод вложения. Кроме этого, в 2024 году появился еще один вариант, который позволит заработать немалые средства.
Среди наиболее популярных вариантов хранить деньги чаще всего валютные депозиты, ОВГЗ, недвижимость и т.д. Впрочем, в 2024 году могут произойти некоторые изменения, и к уже известным могут добавиться новые варианты.
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Как можно было заработать в 2023 году
Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что наиболее прибыльным в 2023 году был биткоин. Он вырос более чем в 2 раза в год. Кроме того, акции части технологических компаний США таких, как facebook, Nvidia, тоже были достаточно прибыльными. А вот по украинским вложениям, по мнению эксперта, надежными были облигации.
Из украинских вложений лучшими были вложения в гривневые ОВГЗ с доходностью 16 – 19% при девальвации национальной валюты менее 5% в год.
В начале 2023 года в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин рассказал, что лучше украинцам сохранять свои сбережения в депозитах в гривнах. Они ведь составляют до 18% годовых. А вот по поводу долларовых депозитов эксперт был не слишком позитивного мнения в то время.
Играться гривна-доллар, наверное, я бы не советовал, лучше всего все-таки, как минимум, на три месяца положить деньги на депозит в банк и это даст 16 – 17% годовых.
По словам Пендзина, депозит в гривнах выгоднее, чем держать деньги в долларах. Поскольку депозиты в долларах имеют небольшой процент.
Куда стоит вкладывать средства на сегодня
Монин говорит, что в 2024 году лучше вкладывать именно в доллар США, или же криптовалюты. Что касается украинской гривны, то сейчас, в условиях неопределенности с финансированием, пока она не выглядит привлекательной.
Только если США и Евросоюз одновременно сформируют для Украины гарантированный пакет финансовой помощи, которой хватит для покрытия дефицита бюджета, тогда можно пытаться вкладываться в ОВГЗ,
– объясняет Даниил Монин.
Но в условиях неуверенности вложения в валюту и криптовалюты лучше. Кроме того, в 2024 году велика вероятность, что биткоин может побить рекорд 2021 года.
Самые популярные варианты сбережения
- Гривневые депозиты
В декабре 2023 года ставка депозитов в банках перекрывает инфляцию в стране. Напомним, что в этом году инфляция запланирована на уровне 10 – 10,5%, а по состоянию на 15 января, по данным "Минфина", средние ставки по всем банкам составляют: 3 месяца – 13,88%, 6 месяцев – 14,69%, 9 месяцев – 14,11%, 12 месяцев – 14,10%.
Кроме того, преимуществом депозитов является защищенность средств, ведь вероятность, что их украдут, очень низкая. Даже если банковская карта со всеми денежными средствами исчезла, ее всегда можно вовремя заблокировать.
- ОВГЗ в гривнах и долларах
Средняя ставка по облигациям выше, чем средняя ставка по депозитам. ОВГЗ можно купить на срок от 8 месяцев до 1,8 года, а доходность годовых в гривне в начале 2024 составила 16,8%.Важно! Не менее важно то, что после полномасштабного вторжения ОВГЗ также помогают стране пополнять госбюджет. Это происходит таким образом – государство одалживает у граждан средства (в виде облигаций), а затем возвращает их с процентами.
Что касается валютных ОВГЗ, то на первом в 2024 году аукционе Минфин продал годовые долларовые бумаги с доходностью 4,66%.
- Недвижимость
Как рассказывает директор City Development Solutions Роман Герасимчук изданию "Экономическая правда", доходность инвестиций в недвижимость зависит от расположения. А сейчас в Украине это направление переживает не лучшие времена.
В крупных городах доходность инвестиций в недвижимость колебалась на уровне темпов экономического роста – около 5%. В то же время в Одессе квадратные метры несколько подешевели из-за постоянных обстрелов.
По прогнозам Герасимчука, в 2024 году стоимость недвижимости на первичном рынке вырастет на 7 – 8% (в долларовом эквиваленте).