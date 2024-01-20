Вищі доходи у 2024 році: у що вигідно вкладати кошти українцям

Подвоїти свої заощадження можна не тільки маючи закордонний рахунок. Це можна зробити навіть відкривши звичайний гривневий депозит, що зараз доволі популярний як метод вкладання. Крім цього, у 2024 році з'явився ще один варіант, що дозволить заробити чималі кошти.

Серед найпопулярніших варіантів зберігати гроші найчастіше є валютні депозити, ОВДП, нерухомість тощо. Втім у 2024 році можуть відбутися деякі зміни, і до вже відомих можуть додатися нові варіанти.

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Як можна було заробити у 2023 році

Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що найбільш прибутковим у 2023 році був біткоїн. Він виріс більш ніж у 2 рази за рік. Крім того, акції частини технологічних компаній США, таких як facebook, Nvidia, теж були доволі прибутковими. А от з українських вкладень, на думку експерта, надійними були облігації.

Данило Монін Економіст З українських вкладень найкращими були вкладення у гривневі ОВДП із прибутковістю 16 – 19% при девальвації національної валюти менш як 5% за рік.

Водночас на початку 2023 року у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що найкраще українцям зберігати свої заощадження в депозитах в гривнях. Адже вони становлять до 18% річних. А от щодо доларових депозитів експерт був не надто позитивної думки у той час.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Бавитися гривня-долар, напевно, я б не радив, найкраще все-таки, як мінімум, на три місяці покласти гроші на депозит в банк і це дасть 16 – 17% річних.

Зі слів Пендзина, депозит в гривнях вигідніший, ніж тримати гроші в доларах. Оскільки депозити в доларах мають невеликий відсоток.

Куди варто вкладати кошти на сьогодні

Монін каже, що у 2024 році краще вкладати саме в долар США, або ж криптовалюти. Щодо української гривні, то зараз, в умовах невизначеності з фінансуванням, поки що вона не виглядає привабливою.

Тільки якщо США та Євросоюз одночасно сформують для України гарантований пакет фінансової допомоги, якої вистачить для покриття дефіциту бюджету, тоді можна намагатися вкладатися в ОВДП,

– пояснює Данило Монін.

Але в умовах непевності вкладення у валюту та криптовалюти краще. Крім того, у 2024 році є велика ймовірність, що біткоїн може побити рекорд 2021 року.

Найпопулярніші варіанти заощадження

Гривневі депозити

У грудні 2023 року ставка депозитів у банках перекриває інфляцію в країні. Нагадуємо, що цьогоріч інфляція запланована на рівні 10 – 10,5%, а станом на 15 січня, за даними "Мінфіну", середні ставки по всіх банкам становлять: 3 місяці – 13,88%, 6 місяців – 14,69%, 9 місяців – 14,11%, 12 місяців – 14,10%.

Крім того, перевагою депозитів є захищеність коштів, адже ймовірність, що їх вкрадуть, дуже низька. Навіть якщо банківська картка з усіма коштами зникла, її завжди можна вчасно заблокувати.

ОВДП у гривнях та доларах

Середня ставка за облігаціями вища, ніж середня ставка за депозитами. ОВДП можна купити на термін від 8 місяців до 1,8 року, а дохідність річних у гривні на початку 2024 року становила 16,8%.

Не менш важливим є те, що після повномасштабного вторгнення ОВДП також допомагають країні поповнювати держбюджет. Це відбувається таким чином – держава позичає у громадян кошти (у вигляді облігацій), а потім повертає їх з відсотками.

Щодо валютних ОВДП, то на першому у 2024 році аукціоні Мінфін продав річні доларові папери з дохідністю 4,66%.

Нерухомість

Як розповідає директор City Development Solutions Роман Герасимчук виданню "Економічна правда", дохідність інвестицій у нерухомість залежить від розташування. А зараз в Україні цей напрямок переживає не найкращі часи.

У великих містах дохідність інвестицій у нерухомість коливалась на рівні темпів економічного зростання – близько 5%. Водночас в Одесі квадратні метри дещо подешевшали через постійні обстріли.

За прогнозами Герасимчука, у 2024 році вартість нерухомості на первинному ринку зросте на 7 – 8% (у доларовому еквіваленті).