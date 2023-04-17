Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він розповів, як найкраще українцям зберігати свої заощадження.

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Пендзин переконаний, що, як мінімум, до кінця червня 2023 року триматиметься приблизно те ж співвідношення курсу гривні і долара. Він вважає, що сьогодні найвигіднішими для українців є депозити в гривні, вони становлять до 18% річних.

Варіант, що можна покласти гривню на 3 місяці, а потім отримати долари за курсом Національного банку України – сьогодні це не надто вигідно, бо офіційний курс Національного банку України практично наблизився до готівкового.

Чому не варто відкривати депозит в доларах

Основним притоком на сьогодні валюти в Україну є допомога, яку надають союзники. Вона буде достатньо стабільна і чітка, зауважив економічний експерт.

Це дає гарантії для того, щоб більш-менш підтримувати той обмінний курс, який сьогодні є. Тому бавитися гривня-долар, напевно, я б не радив, найкраще все-таки, як мінімум, на три місяці покласти гроші на депозит в банк і це дасть 16 – 17% річних,

– додав мовець.

Депозит – сьогодні вигідніший, ніж тримати в гроші в доларах. Оскільки депозити в доларах мають невеликий відсоток.

Пендзин пояснив, як українцям варто зберігати накопичення: дивитись відео

Стрибки долара та євро

Цього тижня спостерігаються певні стрибки валюти. Пендзин наголосив, що мовиться саме про готівковий долар. Адже є різниця між безготівковим доларом, який має курс 36.6, і готівковим доларом, який вільно конвертується і продається через обмінники.

За останні місяці спостерігається укріплення гривні, приблизно до 37 гривні за долар, може бути 37,4 чи 37,5, в межах цього діапазону і рухається долар, підкреслив експерт.

Дійсно, євро зараз дещо котується дорожче, воно трошки підскочило. Але, коли ми відкриваємо співвідношення долара і євро, цей крос-курс, то ми побачимо, що сьогодні за один євро дають 1,1 долара, навіть трошки більше,

– додав спікер.

Тобто, якщо брати курс долара і додавати до нього 10%, то виходить плюс мінус один євро, тут теж немає нічого надприродного.

Гривня укріплюється

Пендзин підкреслив, що на Великодні свята багато українців повернулися на батьківщину, останні 3 – 4 дні на кордонах були величезні черги. Приїжджаючи, українці міняють валюту, яку везуть в Україну і це також певною мірою додає сили гривні, бо з'являється додатковий попит.

Але, на мій погляд, основною причиною укріплення гривні за останні півтора місяця є весняно-польові роботи. Також великий обсяг гривні був знятий з ринку і витрачений на посівний матеріал, на паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин,

– розповів аналітик.

До того ж зараз валютні резерви Національного банку України перевищили довоєнний рівень, рівень до активної фази бойових дій. На сьогодні Україна має 31,8 мільярдів доларів валютних резервів. Це підкріплюється чіткою позицією українських партнерів, також Україна має програму з Міжнародним валютним фондом.

"Тобто валюта в Україну приходити буде. І ті мантри, що хтось зменшує допомогу Україні – це не більше, ніж мантри російської пропаганди. Сьогодні ситуація більш-менш прогнозована. Я думаю, що Україна буде мати гроші для того, щоб виконувати соціальні зобов'язання і фінансувати воєнні дії", – резюмував Пендзин.

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