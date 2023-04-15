Пріоритетними групами для отримання допомоги є найбільш незахищені категорії населення. У разі підтвердження заявки сім'я отримає 6600 гривень на кожну особу. Виплати поділять на 3 місяці.

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Хто може отримати допомогу:

внутрішньо переміщені особи від 24 лютого 2022 року;

ті, хто постраждав через російську агресію в таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Крім того, на допомогу може претендувати сім'я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старші); сім'я, очолювана одним одиноким/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старші) або людиною похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років); прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Крім того, дохід домомгосподарства має становити менш ніж 5400 грн на одного члена сім'ї. Якщо ви уже отримуєте допомогу від іншої агенції ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення до програми грошової допомоги УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої організації.

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Доплата до пенсії за дітей

Пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей до 18 років, держава виплатить надбавки – по 150 гривень на кожного. Розуміємо, що сума невелика, але за теперішніх умов така інформація багатьом може стати в пригоді.

Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Виплата надбавки продовжиться до досягнення утриманцем 18 років.

Допомога від "Право на захист"

В Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат у розмірі 6600 гривень внутрішньо переміщеним особам.

Благодійний фонд "Право на захист"

Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.

Допомога, як і раніше, виплачуватиметься упродовж 3 місяців – по 2200 гривень на місяць.

Хто може отримати допомогу:

громадяни віком від 55 років;

вагітні жінки;

самотні матері з дітьми віком до двох років;

особи з інвалідністю;

неповні сім'ї.

Перевага надаватиметься внутрішнім переселенцям, які стали на облік протягом останнього місяця.