Гривну ждет новый удар: вырастет ли курс доллара с 1 декабря

Официальный доллар в очередной раз упал существенно в цене, однако в первый день зимы стоимость вырастет до одного из самых больших показателей. Зато европейская валюта также дешевеет, но впоследствии цена изменится, хотя и не существенно.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,19 гривны. То есть цена американской валюты упала на 10 копеек против 27 ноября. Официальный курс евро составляет 48,87 гривны, то есть цена упала на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 1 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,26 гривны;

евро – 48,89 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 28 ноября курс доллара на наличном рынке составил:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,02 гривны , продажа – по 42,49 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,40 гривны , продажа – по 42,41 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,60 гривны, продажа – по 42,47 гривны.

Какого курса ожидать на следующей неделе?