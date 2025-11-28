Гривню чекає новий удар: чи зросте курс долара з 1 грудня

Офіційний долар вчергове впав суттєво в ціні, однак у перший день зими вартість зросте до одного із найбільших показників. Натомість європейська валюта також дешевшає, але згодом ціна зміниться, хоч і не суттєво.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,19 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 10 копійок проти 27 листопада. Офіційний курс євро становить 48,87 гривні, тобто ціна впала на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Китай поступово "захоплює" російські ринки: як це впливає на економіку країни Станом на 1 грудня курс валют буде таким: долар – 42,26 гривні;

євро – 48,89 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 28 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,02 гривні , продаж – по 42,49 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,40 гривні , продаж – по 42,41 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,60 гривні, продаж – по 42,47 гривні. Якого курсу очікувати наступного тижня? Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу , на готівковий ринок впливають показники міжбанку. Таким чином, це і впливатиме на ціну.

У перший тиждень зими ситуація на ринку залишатиметься стабільною, а діапазони, ймовірно, відповідатимуть подіям листопада.

Відтак курс долара залишатиметься нижчим за позначку в 43 гривні, а курс євро – не перетне показника в 50 гривень.