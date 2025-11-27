Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,29 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 26 листопада. Офіційний курс євро становить 48,94 гривні, тобто ціна не змінилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 28 листопада курс валют буде таким:

Станом на ранок 27 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Олександр Паращій, курс долара порівняно з кінцем вересня виріс на 2,6%. А від початку року – менш як на 1%.

Паращій пояснює, що серед причин такого росту є попит на валюту серед імпортерів, а також ймовірно спекулятивний попит серед населення. Річ у тім, що таке традиційно відбувається у період грудня-січня.