Дивіться також Україна домовилася з МВФ про нову програму на понад 8 мільярдів доларів

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці цього року очікується, що буде хвиля вільної гривні у вигляді щорічних бюджетних витрат: бонусів, премій та дивідендів. Відтак частина цих коштів потрапить на валютний ринок.

Лєсовий прогнозує, що попит на придбання валюти буде нижчим, аніж торік. Тому гривня має всі шанси зрівнятися з валютою щодо "пріоритетів для заощадження".