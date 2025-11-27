В банках и на черном рынке доллар после взлета цены начал ее терять. Наибольший спад фиксируется при стоимости за обмен валюты. В то же время в обменниках американская валюта существенно подорожала – более чем на 30 копеек. То же касается евро, которое выросло при обмене почти на 40 копеек.