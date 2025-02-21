Курс будет как расти, так и снижаться: ждать ли стабильности на рынке на следующей неделе

Даже несмотря на различные обстоятельства валютный рынок на следующей неделе будет находиться в стабильном состоянии. Поэтому курс официального доллара не превысит предыдущие показатели. В то же время наличный курс будет реагировать на показатели межбанка.

Что будет происходить на рынке на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что для рынка остается базовым действие режима управляемой гибкости. Таким образом, почти исключены резкие валютные изменения, разница между спросом и предложением остаются максимально незначительной, а текущие курсовые изменения являются мизерными.

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Лесовой добавляет, что валютный рынок может находиться под давлением различных обстоятельств, однако благодаря эффективным действиям Нацбанка удается минимизировать курсовые изменения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Именно поэтому мы ожидаем, что на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится: курсовые изменения не будут представлять угрозы, зато рынок будет оставаться в состоянии прогнозируемости и относительной стабильности.

Кроме того, стоит обратить внимание на сезонный фактор снижения спроса на валюту из-за существенного, по сравнению с декабрем, сокращения расходов. В то же время на рынок также вышли экспортеры, пытаются реализовать избыток валюты, а это свидетельствует о курсовой стабильности, что будет продолжаться.

Заметьте! По мнению Лесового, на следующей неделе официальный курс доллара вряд ли выйдет за пределы февральского коридора, то есть 41,60 – 42,20 гривны за доллар.

Общие характеристики рынка с 24 февраля по 2 марта

Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42,20 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,60 – 42,30 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке).

41,60 – 42,20 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,60 – 42,30 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 грн за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 грн за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Лесовой объясняет, что скорее всего курсовые показатели могут то расти, то снижаться, однако внезапных обвалов или скачков не прогнозируется.