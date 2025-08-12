На рынке валют наблюдается спад стоимости доллара и евро. В банках больше всего потеряло евро, как и на черном рынке. Зато доллар в банках несущественно опустился на несколько копеек.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 12 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-2 копейки против 11 августа) и продажа по 41,70 гривны (-2 копейки).

Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-10 копеек), продажа – по 48,65 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-8 копеек), а продать по 41,50 гривны (-5 копеек).

Покупка евро по 48,20 гривны (-17 копеек), а продажа по 48,44 гривны (-11 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 11 августа, доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-1 копейка), а продают по 41,58 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,92 гривны (+19 копеек), а продают по 48,55 гривны (-8 копеек).

По сколько будут курсы валют?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что американская валюта не будет превышать максимальной отметки в 42 гривны на этой неделе. Зато минимальная отметка будет на уровне 41,6 гривны.

А курс евро, как всегда, будет зависеть от мировой пары доллар/евро. Однако несмотря на курс доллара, колебания евро может быть менее прогнозируемым. Хотя ожидается, что предел будет на уровне 48 – 49 гривен за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Дело в том, что колебания курса доллара будут происходить согласно "системе", действующей в подтверждение режима "управляемой гибкости": текущие изменения, разница между курсами покупки/продажи, разница между курсами наличного и безналичного рынков будут минимальными.

По оценкам Лесового, эта неделя будет подобна нескольким предыдущим неделям, а главная интрига будет крыться в соотношении стоимости доллара и евро на мировых рынках.