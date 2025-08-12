Цінопад валют: по скільки долар та євро в банках
- В банках купівля долара становить 41,20 гривні, продаж 41,70 гривні, а євро купують по 47,90 гривні, продають по 48,65 гривні.
- Прогнозується, що курс долара не перевищить 42 гривні, а євро коливатиметься в межах 48-49 гривень цього тижня.
На ринку валют спостерігається спад вартості долара та євро. В банках найбільше втратило євро, як і на чорному ринку. Натомість долар в банках несуттєво опустився на декілька копійок.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 12 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-2 копійки проти 11 серпня) та продаж по 41,70 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,65 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-8 копійок), а продати по 41,50 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 48,20 гривні (-17 копійок), а продаж по 48,44 гривні (-11 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 11 серпня, долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-1 копійка), а продають по 41,58 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,92 гривні (+19 копійок), а продають по 48,55 гривні (-8 копійок).
По скільки будуть курси валют?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що американська валюта не перевищуватиме максимальної позначки в 42 гривні цього тижня. Натомість мінімальна позначка буде на рівні 41,6 гривні.
А курс євро, як завжди, залежатиме від світової пари долар/євро. Однак попри курс долара, коливання євро може бути менш прогнозованим. Хоч очікується, що межа буде на рівні 48 – 49 гривень за валюту.
Річ у тім, що коливання курсу долара відбуватимуться згідно із "системою", що діє на підтвердження режиму "керованої гнучкості": поточні зміни, різниця між курсами купівлі/продажу, різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків будуть мінімальними.
За оцінками Лєсового, цей тиждень буде подібним до кількох попередніх тижнів, а головна інтрига критиметься у співвідношенні вартості долара та євро на світових ринках.