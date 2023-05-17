Гривна будет зависеть от ситуации на фронте: что будет с курсом доллара в июне

Гривна продолжает свою тенденцию к укреплению. Экономист рассказал, что пока нет причин для колебания на рынке валют.

Как изменится курс доллара к июню

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Канала рассказал, что наличный курс валюты составляет всего 10% от всех оборотов.

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Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Он зависит от панических настроений населения, от ситуации на фронте, как она меняется, в пользу кого. Зависит от спекулятивных настроений, черного рынка, насколько контрабандисты и разные схемники в этом месяце покупают или продают больше черной валюты.

Он добавил, что до конца мая доллар не будет сильно колебаться и будет продолжать свое медленное движение по официальному курсу.

Доллар будет стабилен – 36,6 гривны. Я не вижу сейчас каких-либо предпосылок для бешеного скачка, нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны, а в целом, похоже, что он будет направляться к официальному и дальше,

– объяснил экономист.

От чего будет зависеть доллар в июне

По мнению Олега Гетмана пока предсказать, каким будет курс доллара к июлю, сложно. Все зависит от ситуации в поле боя и черного рынка.

Если, например, на фронте мы начнем освобождать все территории, то наличная гривна будет укрепляться дальше на фоне подъема настроений населения и уменьшения паники. Если будут какие-то неудачи определенные, то население может еще больше входить в хранение валюты. Если контрабандисты найдут какие-то лазейки, то они могут увеличить спрос на валюту.

– прокомментировал специалист.

Он добавил, что никаких фундаментальных факторов для того, чтобы изменился наличный курс, сейчас нет.

То есть, к нам каждый месяц поступают дополнительно 3-4 миллиарда долларов помощи, это в основном гранты, а иногда дешевые кредиты. Этой суммы с избытком хватает для того, чтобы гасить какие-либо колебания и небольшое развитие между экспортом и импортом, у нас немного минусовый сейчас торговый баланс,

– объяснил Гетман.

По словам экономиста, средств достаточно, чтобы покрыть интересы банков и населения. Предпосылок для значительного колебания курса он пока не видит.

Какой курс доллара 17 мая

За последние сутки доллар снова подешевел на несколько копеек. В обменниках, банках и черном рынке валюта приближается к официальному курсу.