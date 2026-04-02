Есть несколько возможных сценариев: что будет с долларом и евро в апреле

Вопрос курса валют остается для украинцев актуальным всегда. Однако на фоне событий Ближнем Востоке или помощи от ЕС ситуация может меняться кардинально.

Что будет с долларом и евро в апреле 2026 года?

Известно несколько возможных сценариев по валюте в апреле 2026 года, которые сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала.

Читайте также Хранить деньги в долларах США не советуют: что лучше всего подойдет для инвестиций в 2026 году

Первый из них называет "статус-кво" (то есть текущее положение вещей). Это означает, что апрель может быть просто сезонно-традиционным – и после мартовской стабилизации гривна дальше будет укрепляться.

Этому в частности будут способствовать следующие факторы:

приток валюты от аграриев;

завершение отопительного сезона, а значит снижение расходов на газ, а вместе с этим – спроса на валюту;

снижение импорта благодаря выходу на внутренний рынок тепличных овощей;

распродажа валюты для предпасхальных закупок.

В этом сценарии к доллару гривна может укрепиться на 0,5 – 1,5%. Это 43,5 – 44,5 гривны за доллар.

Обратите внимание! Как отметил аналитик, евро, как правило, в апреле укрепляется против доллара на мировом рынке. Шевчишин называет это движением капитала на начало второго квартала, поэтому "на внутреннем рынке при сценарии "статус-кво" – это 51,5 гривны за евро останется".

Другие три сценария связаны с ситуацией в Иране. По мнению эксперта, если конфликт продлится долго, то может начаться мировой кризис, который постепенно будет втягивать новых участников. Для Украины это будет означать ослабление гривны.

Но валютные ограничения и соблюдение договоренностей Евросоюза по кредиту на 90 миллиардов евро помогут "заморозить" состояние украинского рынка и стабилизировать гривну с незначительными послаблениями:

тогда доллар может стоить 44 – 45 гривен; а евро – 50,5 – 51,5 гривен.

Если война в Иране завершится быстро, а США "выйдет победителем", то доллар получит значительную поддержку, а евро начнет падать. Такое мнение высказал Андрей Шевчишин. Он считает, что при таких обстоятельствах Дональд Трамп будет недоволен тем, что Европа не помогла в конфликте с Ираном, поэтому "переформатирует валютный альянс".

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков В таком случае НБУ будет втянуть доллар вверх – до 44 – 45 гривен, а евро ослаблять до 50 гривен.

При последнем сценарии, Вашингтон может просто выйти из войны – без реальной победы. Для США это завершится наступлением политической и экономической турбулентности, а еще – ослаблением доллара.

Тогда доллар будет оставаться ниже отметки 44 гривны, а евро может дойти до 52 гривен.

Напомним! В Евросоюзе сейчас идет работа над преодолением проблем по кредиту в 90 миллиардов долларов. Об этом сообщала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Однако хороших новостей в Европе еще не могут сообщить.

