Що буде з доларом та євро у квітні 2026 року?

Наразі відомо кілька можливих сценаріїв щодо валюти у квітні 2026 року, які повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу.

Перший з них називає "статус-кво" (тобто поточний стан речей). Це означає, що квітень може бути просто сезонно-традиційним – і після березневої стабілізації гривня далі буде укріплюватиметься.

Цьому зокрема сприятимуть такі фактори:

приплив валюти від аграріїв;

завершення опалювального сезону, а значить зниження видатків на газ, а разом із цим – попиту на валюту;

зниження імпорту завдяки виходу на внутрішній ринок тепличних овочів;

розпродаж валюти для передвеликодніх закупівель.

У цьому сценарії до долара гривня може посилитися на 0,5 – 1,5%. Це 43,5 – 44,5 гривні за долар.

Зверніть увагу! Як зазначив аналітик, євро, як правило, у квітні укріплюється проти долара на світовому ринку. Шевчишин називає це рухом капіталу на початок другого кварталу, тому "на внутрішньому ринку за сценарію "статус-кво" – це 51,5 гривні за євро залишиться".

Інші три сценарії пов'язані з ситуацією в Ірані. На думку експерта, якщо конфлікт триватиме довго, то може розпочатися світова криза, яка поступово буде втягувати нових учасників. Для України це означатиме ослаблення гривні.

Але валютні обмеження та дотримання домовленостей Євросоюзу щодо кредиту на 90 мільярдів євро допоможуть "заморозити" стан українського ринку й стабілізувати гривню з незначними послабленнями:

тоді долар може коштувати 44 – 45 гривень; а євро – 50,5 – 51,5 гривні.

Якщо війна в Ірані завершиться швидко, а США "вийде переможцем", то долар отримає значну підтримку, а євро почне падати. Таку думку висловив Андрій Шевчишин. Він вважає, що за таких обставин Дональд Трамп буде незадоволений тим, що Європа не допомогла у конфлікті з Іраном, тому "переформатує валютний альянс".

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків У такому разі НБУ буде втягти долар вгору – до 44 – 45 гривень, а євро послабляти до 50 гривень.

За останнього сценарію, Вашингтон може просто вийти з війни – без реальної перемоги. Для США це завершиться настанням політичної та економічної турбулентності, а ще – послабленням долара.

Тоді долар залишатиметься нижче за позначку 44 гривні, а євро може дійти до 52 гривень.

Нагадаємо! У Євросоюзі наразі триває робота над подоланням проблем щодо кредиту у 90 мільярдів доларів. Про це повідомляла висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. Проте гарних новин у Європі ще не можуть повідомити.

