Доллар дорожает, а евро снижается: какой курс валют от НБУ

Официальный курс валют сегодня показал изменения, ведь пока доллар дорожает, то курс евро в дальнейшем снижается. В то же время спад европейской валюты за последние сутки не был таким существенным против предыдущего раза.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 12 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 43,94 гривны. То есть, цена упала на 5 копеек.

По состоянию на 14 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,34 гривны,

евро – 43,94 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,71 гривны, продажа – по 41,74 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,27 гривны, продажа – 41,85 гривны.

По сколько будет доллар и евро

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, сейчас период перед "черной пятницей" и рождественско-новогодними праздниками. Это положительно скажется на балансе спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок.

Как прогнозирует банкир Анна Золотько для 24 Канала, вероятнее всего, что на этой неделе доллар не будет расти выше отметки в 41,5 гривны за валюту.

Обратите внимание! Ожидается, что колебания валюты будут достигать диапазона от 41,40 гривны до 41,60 гривны за доллар.