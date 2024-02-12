Рост курса: станет ли больше доллар на этой неделе

Ситуация на финансовом рынке продолжает стабилизироваться. Доллар претерпевает незначительные колебания, под влиянием внешних факторов.

Какова ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в разговоре с 24 Каналом отметила, что активность на валютном рынке в течение прошлой недели была очень низкой. Особенно в безналичном сегменте, где среднедневной объем торгов снизился до 104 миллионов долларов.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Учитывая продолжение празднования Нового года в Китае, я ожидаю ограниченный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и на этой неделе. Поэтому котировки на ВРУ, скорее всего, будут оставаться на уровнях прошлой недели.

Объем торгов стал на треть меньше, по сравнению с последними показателями. Золотько отмечает, что на этом фоне НБУ в очередной раз уменьшил объем интервенций до 201,2 миллиона долларов в течение прошлой недели. Пока это самый низкий показатель с августа 2022 года.

Каким будет доллар

По мнению банкира, спрос на валюту со стороны населения, в течение прошлой недели, сокращался. Однако это происходило не так заметно.

Курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар, а в последние два дня даже несколько откорректировался до 38,1 – 38,15 гривны за доллар. По моему мнению, на этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 – 38,5 гривны за доллар,

– считает Золотько

Банкир акцентирует, что празднование Нового года в Китае ограничит и курсовое движение на наличном рынке. В то же время для спроса будет формироваться более выгодное предложение. Это произойдет благодаря увеличению разрыва между стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам и в наличном сегменте.

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