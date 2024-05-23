Курс доллара в конце мая: как изменится валютный рынок в ожидании лета

Последняя неделя мая не добавит сюрпризов на валютном рынке. На фоне почти ежедневных курсовых колебаний эти изменения не станут вопиющими и не будут вызывать беспокойства.

Какая ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил стабильность, царящую на валютном рынке. В течение мая отклонение от базового курса не превышало 1,5 – 2%, что свидетельствует об определенном постоянстве и прогнозируемости изменений.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Под реализацию нового этапа либерализации зафрахтовано 5,5 миллиардов долларов, которые могут быть использованы регулятором для преодоления роста спроса на валюту.

Лесовой отметил, что достаточные объемы валютных резервов, рост объемов экспорта и "американское" решение о пакете финпомощи цементируют экономику, перекрывая значительную часть расходов. Поэтому экономические факторы позволяют регулятору продолжить реализацию стратегии валютной либерализации.

Как изменится курс

Учитывая динамику майских изменений, Лесовой предполагает, что на конец текущего месяца, курс доллара будет находиться в пределах 39,5 – 40 гривен. То есть он вряд ли опустится ниже итоговых показателей апреля и пересечет границу в 40 гривен.

Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня, проседание курса гривны может составить максимально до 5% (с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня). То есть, если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны,

– отмечает Лесовой.

Банкир считает, что с 27 по 31 мая коридоры валютных колебаний будут такими:

межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро;

наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

При этом, разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5 – 0,7 гривны. А вот средние курсовые отклонения в течение недели будут достигать до 1,5 – 2% от стартового курса.

Текущие курсовые колебания ожидаются такие:

межбанк: до 0,2 – 0 0,3 гривны;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны;

обменные пункты: до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи составит: